Италия — Испания: прогноз Артура Петросьяна на встречу 1/2 финала Лиги наций

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги наций Италия – Испания.
Ставка: Италия не проиграет и ТМ 3.5 за 1.69.
«Новоиспечённые чемпионы Европы в сильнейшем составе – у них нет потерь и нет видимых проблем. Они уже практически обеспечили себе место на чемпионате мира, а пока попробуют завоевать ещё один трофей.
У испанцев, из тех, кто принимал участие в полуфинале Евро, не будет Педри и Льоренте. В команде нет ни одного номинального форварда и достаточно игроков, которые либо не в форме, либо без должного опыта.
Кажется, что и на этот раз итальянцы должны быть ближе к победе.
И тот факт, что матч состоится в Милане в среду, а многие испанцы ещё в воскресенье играли в своём чемпионате, лишь подтверждает это», — сказал Петросьян.
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