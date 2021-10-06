«Барыс» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Барыс» и «Авангард».



Ставка: победа «Барыса» в матче за 2.08.



«В последнее время «Авангард» что-то совсем расклеился. В общей таблице лиги чемпион занимает только 17-е место. Да, не попасть в плей-офф трудно, когда Восточная конференция нашпигована аутсайдерами. Но, между прочим, «Амур» уже ворвался в восьмёрку, а «Барыс» занимает девятое место и в случае победы может догнать «Авангард» по очкам. Да и «Сибирь» сейчас выглядит безнадёжно, но завтра может нажать на газ.



В последних четырёх матчах «Авангард» проиграл трижды. Уберём за скобки победу над невнятным «Сочи» (3:1). Но эти 1:4 от «Локомотива», 3:4 от «Трактора», 2:5 от «Автомобилиста» больно бьют по самолюбию. Вот уже и главный тренер «ястребов» Боб Хартли прямо говорит о проблемах на пресс-конференциях.



«Барыс», правда, тоже проблематичная команда, которая проиграла три последних матча: 3:4 с «Магниткой», 1:3 с московским «Динамо», 3:4 с «Локомотивом». Но в Нур-Султане мы должны увидеть очень жёсткую рубку команд, у которых не идёт сезон, – и победа для одной из них может стать глотком свежего воздуха.



Я бы в этом матче взял кэф 2.08 на то, что «Барыс» победит, пусть даже в дополнительное время или по буллитам. Домашние стены помогут, а «Авангард» пока не радует своей игрой», — сказал Лысенков.