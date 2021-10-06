Италия — Испания: прогноз Ивана Млечного на встречу Лиги наций

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч Лиги наций 2021 года, в котором встретятся Италия и Испания.



Ставка: победа Италии с форой (0) за 1.64.



«Ну что, друзья, самое время разбавить просмотр клубных соревнований матчами сборных команд. А самое главное, что повод есть интереснейший, а именно — полуфиналы Лиги наций. Давайте же разберём матч между сборными Испании и Италии.



Казалось бы, перестройка после испанской гегемонии 2008-2012 должна уже была закончиться, но она всё продолжается. Энрике продолжает экспериментировать, но пока выходит так себе. Да, Испания далеко забралась на Евро-2020, но в целом в команде продолжают появляться новые имена. Плюс травмированные игроки также имеются, например, Мората сломан и не поможет своей команде в Италии. Конечно, «Фурия Роха» будет иметь огромное желание реабилитироваться за поражение от итальянцев всё на том же Евро-2020, но сделать это в нынешних кондициях сборной Испании будет крайне трудно.



Итальянцы — нынешние чемпионы Европы. И это при условии, что вряд ли кто-то ставил на подопечных Манчини перед стартом турнира как на главного фаворита. Также хочется отметить, что итальянцы имеют сумасшедшую серию без поражений, которая насчитывает уже 36 матчей. Хороший, сбалансированный состав, прекрасная атакующая линия, правда, с травмированным Икарди, но и без него там есть кому забивать.



Не думаю, что итальянская серия прервётся в этот раз, всё же это не рядовой матч, а полуфинал качественного турнира. Так что даже при условии, что совсем недавно итальянцы выиграли Евро, мотивацию и на этот матч они тоже найдут. Можно было бы взять проход Италии, но чуть более интересным выглядит другой вариант. Мой прогноз на эту встречу — Италия с форой 0», — сказал Млечный.

Где смотреть матч Италия — Испания?