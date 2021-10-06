Италия — Испания: ставка Романа Павлюченко на полуфинальную игру Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Лиги наций Италия — Испания.



Ставка: ничья за 3.20.



«Итальянцы победили на чемпионате Европы, поэтому с ними точно стоит считаться, на сегодняшний день это сильнейшая европейская команда. После триумфа они поделили очки со Швейцарией (0:0) и Болгарией (1:1), подтвердив свой класс лишь в противостоянии с Литвой (5:0).



На мой взгляд, на своём поле у команды будут неплохие шансы на выход в финал. Они находятся просто в сумасшедшей форме и очень длительный промежуток времени не знают поражений. Скорее всего, они его продлят.



Испанцы в сентябре умудрились проиграть Швеции со счетом 1:2 на выезде, правда, затем реабилитировались и разобрались с Грузией (4:0) и Косово (2:0). Это вернуло первое место команде в отборочной группе, однако у шведов в запасе два поединка и отставание всего в четыре пункта.



По моему мнению, «Красная фурия» долго готовилась к сегодняшнему полуфиналу, поэтому вылетать не намерена. Сборная серьёзно относится к Лиге наций и рассчитывает на успех. Команды равны, так что жду ничьей в основное время и драматичного овертайма», — сказал Павлюченко.

Где смотреть матч Италия — Испания?