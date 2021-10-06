Италия — Испания: прогноз Александра Вишневского на встречу Лиги наций в Милане

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч полуфинала Лиги наций Италия — Испания.



Ставка: Италия не проиграет и ТМ 3.5 за 1.72.



«Сразу отмечу, что Италия играет против Испании уже в среду — это просто глупость, бред, маразм и идиотизм, потому что команды совершенно не готовы к нормальному матчу. Посудите сами, все европейские команды начинают играть кто в пятницу, кто в субботу. В воскресенье некоторые футболисты отыграли свои матчи за клубы, и им нужно время, чтобы приехать в расположение сборной, собраться, провести тактические занятия.



Сборная Испании только в понедельник собралась на своей базе, а в среду уже нужно играть. Ведь в команде есть новички, которым надо сыграться. На всё это нет времени вообще. В такой ситуации, во-первых, не стоит ждать качественного футбола. Во-вторых, победит тот, кто сыгранней, у кого крепче состав. Мне кажется, что сейчас это сборная Италии. Мало того, что это действующие чемпионы Европы, так к тому же Италия сыгранна, сохранила тренера и не имеет травм.



Сборная Испании продолжает играть под началом Луиса Энрике, но травмы вынужденно меняют сборную Испании. Прямо сейчас, говоря об Испании, мы не будем говорить о том, что на острие должен играть Жерар Морено или Альваро Мората. Проблема решилась сама собой — оба они травмированы. Луис Энрике мог бы взять Яго Аспаса или другого центрального форварда, которые могли бы сыграть на позиции центрального нападающего, но он вообще отказался от идеи использовать хоть какого-то центрального нападающего. В заявке на финал четырёх Лиги наций нет ни одного центрального форварда.



Для сборной Испании это нормально, она выигрывала чемпионат Европы без номинального форварда. На позиции девятки играл Сеск Фабрегас, который ни разу не завершатель атак. Сейчас атакующая тройка, скорее всего, будет состоять из Оярсабаля, Торреса и кого-то ещё на фланге. С такими завершателями шансы сборной Испании на голы сокращаются.



Когда играешь без основного нападающего, то обычно и забиваешь меньше, и пропускаешь меньше, так как обычно этот игрок больше отрабатывает в защите. Всё это говорит о том, что в этом матче будет не очень много голов.



В этом матче Италия выглядит фаворитом, плюс играет на своём поле, а это важно не только из-за поддержки трибун, но из-за того, что меньше перелётов. У сборной Испании некоторые футболисты были вынуждены лететь в Мадрид на сбор команды и потом снова лететь в Италию. Ни на что времени не хватает, а Италия — дома, плюс поддержка фанов.



Напомню, у Италии нет травм, она является чемпионом Европы, к тому же ещё и недавно обыгрывала Испанию. Плюс Италия является исторически неудобным соперником для Испании. Многие фанаты сборной Испании выросли в страхе перед Италией, потому что она постоянно выбивала Испанию из многих турниров. Это абсолютно проклятый соперник для Испании. Последний чемпионат Европы это подтвердил. Испанцев остановили эти коварные итальянцы.



Всё говорит в пользу сборной Италии, и поэтому не будет много голов. Моя ставка — Италия не проиграет при тотале матча меньше 3.5 мяча. Напомню, это ставка на основное время, то есть если будет ничья 0:0 или 1:1, то она сыграет. Дальше уже дополнительное время определит, какая из команд пройдёт в финал.



Как поклонник Испании я надеюсь, что это будут испанцы, но с точки зрения ставок логичней будет поставить именно на Италию. Шансы на ничью в основное время тут велики, а шансы на победу Испании, мне кажется, низки», — сказал Вишневский.

Где смотреть матч Италия — Испания?