Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Италия — Испания: ставка Александра Мостового на матч 1/2 финала Лиги наций

Италия — Испания: ставка Александра Мостового на матч 1/2 финала Лиги наций
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги наций Италия — Испания.

Ставка: ничья за 3.18.

«Почти год прошёл с того времени, когда сегодняшние соперники выиграли в группах Лиги наций и получили право сыграть в плей-офф. Сборная Италии за это время ни разу не проиграла, при этом заняла лидирующее положение в группе отбора на чемпионат мира в Катаре.

Главным событием в команде Роберто Манчини стала победа на минувшем Евро-2020, где в финале «Скуадра адзурра» повергла Англию.

Испания после победы над Грузией и Косово уже на четыре очка опережает соперников в отборочном цикле на ЧМ-2022. Луис Энрике сумел построить новую команду, при этом в Милане ему придётся найти замену таким игрокам, как Альваро Мората, Жерар Морено и Жорди Альба, хотя я считаю, что у него есть чем ответить итальянцам.

Лично я не могу понять, для кого эта игра? Уверен, что народ соберётся и будет болеть, но явного фаворита не вижу. Более того, есть и плюсы, и минусы у обоих противников.

Мое мнение — победителя в основное время не будет. Рискну и сделаю ставку на мирный исход», — сказал Мостовой.

Где смотреть матч Италия — Испания?

Италия — Испания. Сергей Карасёв порадует Роберто Манчини и Луиса Энрике Италия — Испания. Сергей Карасёв порадует Роберто Манчини и Луиса Энрике
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021