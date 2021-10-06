Италия — Испания: ставка Александра Мостового на матч 1/2 финала Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги наций Италия — Испания.
Ставка: ничья за 3.18.
«Почти год прошёл с того времени, когда сегодняшние соперники выиграли в группах Лиги наций и получили право сыграть в плей-офф. Сборная Италии за это время ни разу не проиграла, при этом заняла лидирующее положение в группе отбора на чемпионат мира в Катаре.
Главным событием в команде Роберто Манчини стала победа на минувшем Евро-2020, где в финале «Скуадра адзурра» повергла Англию.
Испания после победы над Грузией и Косово уже на четыре очка опережает соперников в отборочном цикле на ЧМ-2022. Луис Энрике сумел построить новую команду, при этом в Милане ему придётся найти замену таким игрокам, как Альваро Мората, Жерар Морено и Жорди Альба, хотя я считаю, что у него есть чем ответить итальянцам.
Лично я не могу понять, для кого эта игра? Уверен, что народ соберётся и будет болеть, но явного фаворита не вижу. Более того, есть и плюсы, и минусы у обоих противников.
Мое мнение — победителя в основное время не будет. Рискну и сделаю ставку на мирный исход», — сказал Мостовой.
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