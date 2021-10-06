«Автомобилист» — «Йокерит»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ 6 октября

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Автомобилист» — «Йокерит».



Ставка: ничья за 3.95.



«Между прочим, «Йокерит» — лучшая команда Западной конференции. Финны выдали серию из 11 побед подряд. Прервать её в Челябинске сумел только «Трактор» (3:2 бул), но и то «Йокерит» там зацепил одно очко.



Видно, что финны на ходу, и они играют сейчас просто здорово. А вот «Автомобилист» — команда проблемная. Если вынести за скобки победу в последнем матче над «Авангардом» (5:2), у которого тоже проблем выше крыши, то команда из Екатеринбурга выдавала серию из четырёх поражений подряд – от «Трактора» (1:2 бул), «Барыса» (4:5 ОТ), «Салавата Юлаева» (2:3) и «Металлурга» (2:4).



То есть «Автомобилист» был где-то близко, даже дотягивал до дополнительного времени. Но всё равно уступал. Команда Билла Питерса, оставшись без основного голкипера Якуба Коваржа, совсем не выглядит грозной силой. Хотя там нормальный в целом подбор игроков, и «Автомобилист» способен на сюрпризы.



Я бы в этом матче взял рисковый кэф 3.95 на то, что в этом матче мы увидим овертайм. «Автомобилист» у себя дома будет снова цепляться за результат, а победа над «Авангардом» дала порцию вдохновения. Но крепкий «Йокерит» — не тот соперник, с которым удастся справиться в основное время», — сказал Лысенков.

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