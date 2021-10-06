«Автомобилист» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Автомобилист» — «Йокерит».



Ставка: ничья за 4.15.



«Одиннадцатиматчевая победная серия «Йокерита» завершилась в суровом Челябинске и, вполне возможно, хорошо, что завершилась. Потому что длинные победные серии либо расслабляют и усыпляют команды, прививая им «чувство бога». Либо, наоборот, заставляют трястись, «как бы не проиграть». В любом случае ничего хорошего, кроме места в турнирной таблице, такие серии не несут. И горячие финские парни, всё-таки увезя из Челябинска одно очко, вполне могли перевести дух.



По крайней мере, с психологией в Екатеринбурге у них будет всё нормально, если раньше было не всё. «Автомобилист», по идее, тоже на позитиве после принципиальной победы над «Авангардом», и теперь едва ли не самым важным вопросом станет, кого больше укатали в предыдущем туре. В принципе, и у екатеринбуржцев, и у финнов матчи выдались отнюдь не лёгкими, а «джокерам» к тому же понадобилось отыгрываться, сыграть овертайм и серию послематчевых буллитов.



Суммируя всё вышесказанное, лично у меня не вырисовывается ничьё преимущество. В принципе, финны объективно посильнее, но их сильнее укатали в предыдущем матче. Поэтому самым логичным прогнозом станет ничья в основное время, по окончании которого горячие финские парни наберут второе очко. Хотя бы потому, что в предыдущем матче они его отдали «Трактору». В итоге финны начнут новую победную серию, а «Автомобилист» – новую проигрышную», — сказал Лебедев.

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