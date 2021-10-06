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Италия — Испания: прогноз Эдуарда Мора на встречу Лиги наций

Италия — Испания: прогноз Эдуарда Мора на встречу Лиги наций
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Италия — Испания.

Ставка: победа Испании за 3.76.

«С одной стороны, кажется, что всё за Италию: выиграли Евро, матч пройдёт в Милане – вроде всё хорошо. Но как раз такое чувство зачастую бывает обманчивым.

Как ни крути, а футболисты сборной Испании не хуже тех, что играют за Италию.

Как раз в полуфинале Евро испанцы проиграли итальянцам, они очень сильно хотят взять реванш. А мастерство у них есть. Думаю, что это сыграет ключевую роль в этом противостоянии.

О составах говорить много нет смысла, потому что они практически не изменились. Все те, кто играл на Евро, сейчас также вызываются в сборную. Из ключевых игроков никто своих команд не покинул — футболисты все те же.

В таких случаях мотивация играет огромную роль. Как раз Италия выиграла Евро летом, к тому моменту давно ничего не выигрывала. А сейчас для Испании – дело чести доказать, что то поражение было случайностью», — сказал Мор.

Где смотреть матч Италия — Испания?

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