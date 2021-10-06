Италия — Испания: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу 1/2 финала Лиги наций
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Сегодня, 6 октября, в 21:45 по московскому времени начнётся матч 1/2 финала Лиги наций между сборными Италии и Испании. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.
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