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Бельгия — Франция: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги наций

Бельгия — Франция: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги наций
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч полуфинала плей-офф Лиги наций Бельгия — Франция.

Ставка: обе забьют за 1.97.

«В рамках полуфинала Лиги наций встретятся Бельгия и Франция. Это замечательная вывеска. Встречаются две команды, матчи которых всегда хочется смотреть.

У Бельгии, наверное, уже скоро будет проходить смена поколений. Достаточно много футболистов у «красных дьяволов» скоро завершат свое выступление за национальную команду. Они достаточно преклонного возраста игроки. Так что у бельгийцев скоро придёт время новых молодых футболистов.

У Франции смена поколений проходит достаточно гладко – у этой команды есть огромный выбор футболистов. Тем удивительнее был, конечно, провал французов на Евро-2020. Думаю, теперь, какого бы статуса не была Лига наций, команда Дешама захочет выиграть в этом турнире. Но сначала ей нужно обыгрывать Бельгию в полуфинале.

Атака у тех и у других, на мой взгляд, сильнее обороны. У Бельгии есть Лукаку, а у Франции – Гризманн и Мбаппе. Не знаю, будут ли они играть в этом матче. Но тем не менее атака обеих сборных грозная. Обе топовые сборные в состоянии огорчить друг друга.

Отсюда будет и моя ставка – обе команды забьют», — сказал Калиниченко.

Где покажут матч Бельгия — Франция?

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