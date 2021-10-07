Бельгия — Франция: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги наций

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч полуфинала плей-офф Лиги наций Бельгия — Франция.



Ставка: обе забьют за 1.97.



«В рамках полуфинала Лиги наций встретятся Бельгия и Франция. Это замечательная вывеска. Встречаются две команды, матчи которых всегда хочется смотреть.



У Бельгии, наверное, уже скоро будет проходить смена поколений. Достаточно много футболистов у «красных дьяволов» скоро завершат свое выступление за национальную команду. Они достаточно преклонного возраста игроки. Так что у бельгийцев скоро придёт время новых молодых футболистов.



У Франции смена поколений проходит достаточно гладко – у этой команды есть огромный выбор футболистов. Тем удивительнее был, конечно, провал французов на Евро-2020. Думаю, теперь, какого бы статуса не была Лига наций, команда Дешама захочет выиграть в этом турнире. Но сначала ей нужно обыгрывать Бельгию в полуфинале.



Атака у тех и у других, на мой взгляд, сильнее обороны. У Бельгии есть Лукаку, а у Франции – Гризманн и Мбаппе. Не знаю, будут ли они играть в этом матче. Но тем не менее атака обеих сборных грозная. Обе топовые сборные в состоянии огорчить друг друга.



Отсюда будет и моя ставка – обе команды забьют», — сказал Калиниченко.

Где покажут матч Бельгия — Франция?