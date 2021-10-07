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«Амур» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Амур» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Амур» — «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» за 1.85.

«Трактору» предстоит зубодробительный выезд на Дальний Восток, в котором ему предстоит провести аж по два матча с «Амуром» и «Адмиралом». Причём два последних во Владивостоке пройдут без паузы, за два дня. Сомнительно, что челябинцы увезут с такого выезда все восемь очков: дистанция в четыре выездных матча достаточно длинная, чтобы пройти ее всю ровно и без потерь. А ведь потери могут начаться прямо сразу.

«Амур»-то с новым тренером если не стал совсем другим, то сильно изменился, особенно на своей площадке. Как тут не вспомнить легендарного Маэстро из фильма «В бой идут одни «старики»: «Летать ещё не могут, стрелять тоже, но – орлы…». Вот и «Амур» выглядит таким орлом, потому что безупречно делает то, что может – вгрызается в результат. И это приносит свои плоды: у хабаровчан уже есть рабочая серия из трёх побед подряд, причём все они достигнуты за пределами основного времени.

Полагаю, что если и ставить на прерывание какой-либо серии, то следует подумать о ничейной серии «Амура». Но хабаровчане, на мой взгляд, ещё не готовы к «чистой» победе над «Трактором». Скорее всего, всё-таки челябинцы победят. Это будет упорнейшая битва практически равных соперников, поскольку преимущество гостей в классе будут скрадывать свой лёд и свои болельщики «Амура». В итоге «Трактор» победит с минимальным преимуществом и небольшим тоталом, но в основное время.

Но это только в первом матче. А ведь за ним будет и второй», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Ак Барс» — «Металлург».

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