Бельгия – Франция: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/2 финала Лиги наций

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги наций Бельгия – Франция.



Ставка: Бельгия не проиграет за 1.64.



«У французов наметился некий спад. Они смогли одержать лишь одну победу в последних шести матчах (дома над Финляндией). По ощущениям, ещё перед стартом Евро они настолько уверовали в свои силы, что позволили себе сбавить обороты, подходить к играм с недостаточно серьёзным настроем. А без него на голом классе желаемого достигать получается далеко не всегда. Отсюда и ничьи с Венгрией, Швейцарией, Боснией и Украиной.



Бельгийцы же марку держат – играют на своём уровне и довольно стабильно добиваются результата. Кадровых проблем у Мартинеса нет – де Брейне, пропускавший сентябрьские матчи, снова в строю.



Наверняка французы, у которых главная потеря – Канте, подойдут к игре серьёзно — будут владеть инициативой, больше контролировать мяч и создавать впереди остроту. Но я всё же предположу, что как минимум в основное время бельгийцы не проиграют. Их коллективная игра в последнее время была на более высоком уровне», — сказал Петросьян.

Где смотреть матч Бельгия — Франция?