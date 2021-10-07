«Ак Барс» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Ак Барс» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 3.54.



«Нет, всё-таки «Ак Барс» ещё не проснулся. В «зелёном дерби» казанцы, конечно, выпрыгнули из штанов, но, приземлившись, продолжили свою неспешную дрёму. В результате чего капитулировали в следующем матче минскому «Динамо». Ну да, в овертайме, но всё же где «Ак Барс», а где минское «Динамо»?



А где «Магнитка», которая прошлась в Москве по «Спартаку», как по Арбату, записав в свой актив одиннадцатую победу подряд. Причём, в отличие от матча с тем же «Динамо», досталась она «Магнитке» без особых хлопот. А значит уральцы прибывают в Казань совсем не в ушатанном состоянии, чего не скажешь об «Ак Барсе». Которого сперва ушатывал «Салават», а потом ушатал Минск.



Ну, сами подумайте, что такой «Ак Барс» может сделать реального против такой «Магнитки»? На мой взгляд, «Ак Барс» может только сдаться, но поскольку такой итог в современном хоккее отсутствует, то приходится размышлять над итоговым счётом.



То есть, «Магнитка» всё равно должна победить, поскольку нынешние «большие татары» ей не соперники. И, скорее всего, это будет победа в основное время и с преимуществом в парочку шайб. Ну, как над московским «Динамо» — скромно, по-деловому и не унижая соперника, хотя вполне могли бы», — сказал Лебедев.