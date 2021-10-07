Бельгия — Франция: ставка Александра Мостового на игру Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги наций Бельгия — Франция.
Ставка: ничья за 3.20.
«Сборная Бельгии сумела дойти до четвертьфинала на минувшем Евро-2020. На этой стадии «красные дьяволы» не сумели одолеть будущего чемпиона и возможного соперника по финалу Лиги наций.
В квалификации на ЧМ-2022 подопечные Роберто Мартинеса уверенно лидируют в группе – пять побед и девять очков отрыва от второй Чехии. Чемпион мира 2018 года не сумел пройти дальше 1/8 финала на европейском чемпионате, где команде не повезло в серии 11-метровых ударов.
В квалификации на чемпионат мира в Катаре сборная Франции вышла на первое место и опережает вторую Украину на семь баллов.
В этой игре я не отдам предпочтение никому. Кому нужен этот полуфинал – непонятно. Игра за престиж страны в этой франкоговорящей дуэли принесёт очередную, привычную для поединков команд такого уровня ничью в основное время, с последствиями.
Моя ставка на второй полуфинал точно такая же, как и на игру Италии с Испанией. Рискну и заключу пари на мирный исход», — сказал Мостовой.
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