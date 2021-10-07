Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Бельгия — Франция: ставка Александра Мостового на игру Лиги наций

Бельгия — Франция: ставка Александра Мостового на игру Лиги наций
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги наций Бельгия — Франция.

Ставка: ничья за 3.20.

«Сборная Бельгии сумела дойти до четвертьфинала на минувшем Евро-2020. На этой стадии «красные дьяволы» не сумели одолеть будущего чемпиона и возможного соперника по финалу Лиги наций.

В квалификации на ЧМ-2022 подопечные Роберто Мартинеса уверенно лидируют в группе – пять побед и девять очков отрыва от второй Чехии. Чемпион мира 2018 года не сумел пройти дальше 1/8 финала на европейском чемпионате, где команде не повезло в серии 11-метровых ударов.

В квалификации на чемпионат мира в Катаре сборная Франции вышла на первое место и опережает вторую Украину на семь баллов.

В этой игре я не отдам предпочтение никому. Кому нужен этот полуфинал – непонятно. Игра за престиж страны в этой франкоговорящей дуэли принесёт очередную, привычную для поединков команд такого уровня ничью в основное время, с последствиями.

Моя ставка на второй полуфинал точно такая же, как и на игру Италии с Испанией. Рискну и заключу пари на мирный исход», — сказал Мостовой.

Где покажут матч Бельгия — Франция?

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021