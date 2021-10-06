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Бой Фьюри — Уайлдер, 10 октября 2021: прогноз на бой, кто победит в реванше

Бой Фьюри — Уайлдер, 10 октября 2021: прогноз на бой, кто победит в реванше
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В ночь на 10 октября мск в Лас-Вегасе (США) пройдёт бой между чемпионом WBC в тяжёлом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира в тяжёлом дивизионе Деонтеем Уайлдером. Это уже третья их встреча в ринге. В прямом эфире в России бой покажет телеканал «РЕН ТВ». Начало трансляции онлайн — в 04:45 мск.

По мнению букмекеров, фаворит боя — Тайсон Фьюри. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.42. Это примерно 67% вероятности. Поставить на Уайлдера можно за 3.00 (30%). На ничью предлагают коэффициент 22% (4%).

Поставить на ТБ 7.5 раунда в бою можно с коэффициентом 1.72. На то, что бой завершится до этой отметки, можно сделать ставку за 2.06.

В первом поединке Фьюри и Уайлдера зафиксировали ничью, а во втором бою Тайсон Фьюри нокаутировал соперника в 7-м раунде.

Какой канал покажет бой Фьюри-Уайлдер?

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