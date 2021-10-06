Италия — Испания: эксперты назвали фаворита полуфинала Лиги наций
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6 октября в Милане состоится полуфинальный матч Лиги наций Италия — Испания. Начало запланировано на 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу Италии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех Испании оценён экспертами в 3.68. Ставки на ничью принимаются за 3.22.
Букмекеры не уверены, что матч Италия — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.
Проход Италии в финал идёт за 1.65, а проход Испании — за 2.42.
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