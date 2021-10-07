«Нефтехимик» — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на встречу регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Нефтехимик» — «Динамо» Минск.



Ставка: победа «Нефтехимика» в матче за 1.99.



«Татарстанский выезд, особенно когда он с чем-то совмещён, недаром считается одним из самых тяжелых в Континентальной лиге. Там трудно грамотно распределить силы: расшибешься в кровь с «большими татарами» — потом съедят татары «маленькие». Начнешь играть в полсилы в Нефтекамске, чтобы сэкономить их на Казань, – и тут обрыбишься, и там. А у минчан заезд в Татарстан приходится аккурат на середину выезда, который начинался в Сочи, а закончится в Нижнем Новгороде. И он уже получается хорошим, и тот же «Нефтехимик» перед отъездом был уложен в Минске на лопатки. Поэтому вроде никаких шансов у хозяев быть не должно, но…



Но уж больно сильно пришлось «зубрам» вгрызаться в результат в Казани. «Ак Барс» хоть ещё и полуспит, но повозил минчан неслабо. И сдается мне, полноценно восстановиться братья-белорусы не смогут, времени не хватит. А «Нефтехимик» свой предыдущий матч провел аж 3 октября, у него времени было выше крыши.



Поэтому выгрызать результат в Нижнекамске «зубры», конечно же, будут. И матч в итоге получится не менее упорным. Но на этот раз, как мне кажется, гости будут менее успешны, ибо силёнок останется меньше. То есть сыграть вничью в основное время они еще смогут, а вот дальше – ни-ни. Дальше второе очко наберёт «Нефтехимик», еще хотя бы потому, что оно им нужно не просто больше, а почти как воздух», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Ак Барс» — «Металлург».