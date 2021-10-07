Бельгия — Франция: прогноз Дениса Наливайко на полуфинальную игру Лиги наций

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч Лиги наций сезона-2021/2022 Бельгия — Франция.



Ставка: обе забьют за 2.00.



«Полуфинал Лиги наций Бельгия — Франция. Сборная Франции остаётся действующим чемпионом мира, но в последних шести матчах у них только одна победа над финнами 7 сентября, четыре ничьи и одно поражение.



Даже на чемпионате Европы мы видели, что Франция не совсем в порядке. Много было слухов про какие-то внутренние конфликты, и ещё раз говорю, что Франция сейчас не кажется «машиной для убийств».



Сборная Бельгия идёт хорошо, команда на ходу. У неё есть проблемы с обороной. Мы об этом говорили на чемпионате Европы, и, собственно, эта проблема никуда не делась. Здесь в этом матче было бы интересно поставить на то, что обе команды забьют – большой коэффициент два. Понятное дело, что будет мало голов, но это как минимум очень интересная ставка. Учитывая, какие линии атаки у бельгийцев и французов, за этим будет интересно наблюдать», — сказал Наливайко.

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