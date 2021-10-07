Бельгия — Франция: прогноз Александра Вишневского на игру 1/2 финала Лиги наций

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч полуфинала Лиги наций Бельгия — Франция.
Ставка: ТБ 2 за 1.64.
«Во втором полуфинале Лиги наций в Турине встречаются команды с шикарной атакой. Мбаппе, Бензема и Гризманн против Лукаку, Де Брёйне и Азара. Да и в запасе у обеих команд полно прекрасных форвардов и атакующих хавбеков, что вселяет надежду на голы. Между тем в обороне обе команды не слишком-то надёжны.
Сборная Франции пропускала голы в пяти из шести последних матчей (но ни один из этих матчей не проиграла в основное время), а бельгийцы получили в свои ворота два гола от сборной Эстонии, забив в ответ пять мячей. Поэтому поставлю тут на голы. Тотал больше 2 оценивается коэффициентом 1.64. Можно также подумать и о ставке «обе забьют», — сказал Вишневский.
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