Перу — Чили: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отборочного турнира к ЧМ-2022 Перу — Чили.
Ставка: Перу не проиграет и ТМ 4.5 за 1.60.
«У чилийцев довольно серьёзный спад. Всего одна победа в 11 последних играх. Напрашивавшаяся ещё давно смена поколений затянулась, она происходит медленно и совсем не беспроблемно. В сентябрьских матчах, к слову, средний возраст команды был больше 31 года.
У перуанцев не так всё плачевно. Они вполне достойно смотрелись в сентябре — сыграли вничью с Уругваем, обыграли Венесуэлу и уступили Бразилии, при этом по ударам они перестреляли всех трёх соперников.
Думаю, что Перу, который в кои-то веки считается фаворитом в матче с Чили, на самом деле будет ближе к победе и их родное высокогорье, ко всему прочему, наверняка станет дополнительным фактором в их пользу», — сказал Петросьян.
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