Бельгия — Франция: прогноз Павла Занозина на матч Лиги наций 7 октября

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч полуфинала Лиги наций Бельгия — Франция.



Ставка: ТБ 2.5 за 2.28.



«Очередной прогноз на матч двух близких мне сборных Бельгии и Франции. В последний раз, как вы помните, они встречались в чемпионате Европы. Та игра не оправдала ожиданий. Все думали, что это будет самый яркий матч чемпионата Европы, но Франция в итоге выиграла со счетом 1:0.



Сейчас, если подумать, эти две команды считаются сильнейшими в мире, несмотря на то что на чемпионате Европы они выступили неудачно. Если посмотреть на отборочный турнир чемпионата мира, то в своих группах они лидируют без особых проблем.



Франция порой играет вничью со слабыми командами, а бельгийцы только раз сыграли вничью и пять раз победили. Что я думаю по поводу этого матча? Думаю, что он должен получиться верховым. Тогда на чемпионате Европы была велика цена ошибки, а сейчас Лига наций, всё же не мегаважный турнир.



Франция и Бельгия могут сыграть весело. Составы у них чумовые, способны они на многое. Заметим, что пропускают и те и другие, причём бельгийцы даже от эстонцев пропустили.



Предлагаю ставить на верх, больше 2.5 мяча, и болеть за классный футбол в матче Бельгия — Франция», — сказал Занозин.

Прогноз Виктора Гусева на матч Бельгия — Франция.