Бельгия — Франция: беспроигрышная ставка 500 рублей к матчу Лиги наций
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Сегодня, 7 октября, в матче 1/2 финала Лиги наций сыграют сборные Бельгии и Франции. Ты можешь получить беспроигрышную ставку в размере 500 рублей в Bettery и использовать её на этот матч!
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1. Зарегистрируйся в БК Bettery с промокодом START.
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