«Сибирь» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сибирь» — «Витязь».



Ставка: победа «Сибири» в основное время за 2.16.



«Как ни бился на Дальнем Востоке «Витязь», увезти он смог оттуда только одно очко. Теперь Новосибирск по дороге домой, а тут «Сибирь», клацающая зубами на зону плей-офф Восточной конференции, до которой на данный момент одна-единственная победа над «Витязем».



В принципе подольчане не так давно были в аналогичной зоне, но своей, Западной, конференции и, несмотря на последние поражения, тоже могут вернуться туда в любой момент. Другое дело, что они едут с Дальнего Востока далеко не в лучшем настроении и наверняка не в идеальном физическом состоянии. То есть для нынешней «Сибири» вполне себе «съедобный» вариант. Потому что дальше выезд, потом в Новосибирск приедут команды повыше уровнем, и если набирать очки, то когда, если не сейчас?



Таким образом, мотивация у хозяев будет значительно выше гостевой. А если к этому добавить факт, что в данной паре хозяева обыгрывают гостей в два раза чаще, чем гости плющат хозяев, то фаворит и прогноз вырисовываются сами собой. «Сибирь» победит в тяжёлом сражении равных соперников, причём сделает это в основное время, хоть и с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.

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