«Барыс» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Барыс» — СКА.
Ставка: победа СКА в основное время за 2.14.
«Матч прошлого тура с «Авангардом» так и не дал окончательного ответа на вопрос о текущем состоянии «Барыса». Потому что для «ястребов» это стало уже третьим поражением подряд, они явно на игровом спаде, и насколько надо быть хорошим, чтобы обыграть дома такого чемпиона, вопрос, безусловно, дискуссионный.
СКА играет, как умеет. Умеет, конечно, здорово, исполнители там дай Боже. Вот за счёт них питерцы постоянно и вылезают. В остальном не всё так хорошо, но пока хватает и этого вкупе с глубиной скамейки. Хватит ли этого, чтобы победить в Нур-Султане? На мой взгляд, вполне и даже, возможно, с запасом. Потому что, во-первых, у СКА четырехкратное преимущество по количеству побед в «междусобойчиках». Во-вторых, потому, что «Авангард», хоть и проиграл, но всю кровь у казахстанцев выпил. И «барсам» будет физически тяжело против армейцев, разобравшихся с обновленным «Локомотивом» на сутки раньше казахстанцев.
И поскольку у этой пары команд в последнее время особенно популярным счётом стал футбольный 1:0, то смею предположить нечто подобное в следующей игре. Ну, может быть и не 1:0, а скажем, 2:1, но обязательно в основное время и непременно в пользу СКА», — сказал Лебедев.
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