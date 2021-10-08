Чехия — Уэльс: прогноз Тимура Журавеля на матч квалификации ЧМ-2022

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч отборочного раунда ЧМ-2022 Чехия — Уэльс.
Ставка: победа Чехии и ТМ 2.5 за 3.20.
«Впереди у нас напряженная работа ума – нам нужно сделать ставку на матч Чехия – Уэльс. Это, по сути, стыковая игра – у Чехии и Уэльса равное количество очков, они борются за второе место, которое позволит сыграть настоящие стыки. Игра, которая пройдет в Чехии, будет напряженной, тактической и очень осторожной – права на ошибку ни у кого нет. Мне кажется, что здесь надо ловить низ – будет мало голов и голевых моментов.
Я бы здесь поставил на Чехию, так как мне кажется, что она более изыскана. Она играет дома – этот фактор тоже должен сработать. Команды, которые нас на чемпионате Европы удивляли маленькими отрезками, которые переживают не лучшее время в своей истории. Тактически и структурно Чехия выглядит четче, чем Уэльс.
Победа Чехии через низ – вот так я вижу ставку на эту игру. Даже смотреть этот матче не надо – там зрелища мы не увидим», — сказал Журавель.
- 8 октября 2021
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
08:00
- 7 октября 2021
-
21:00
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:46
-
10:00
-
09:28
- 6 октября 2021
-
20:45
-
19:00