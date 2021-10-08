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Германия — Румыния: ставка Александра Мостового на игру квалификации ЧМ-2022

Германия — Румыния: ставка Александра Мостового на игру квалификации ЧМ-2022
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Германия — Румыния.

Ставка: победа Германии и ТБ 3.5 за 2.12.

«Германия не сумела порадовать на минувшем Евро-2020 – групповой раунд команда прошла не без труда, но вот в плей-офф уступила на первом же этапе Англии.

Свой потенциал Бундестим показал в трёх последних матчах отбора на чемпионат мира. Сентябрь принёс немецкой сборной три виктории подряд – над Лихтенштейном, Арменией и Исландией.

Румыния провалила выступления на Лиге наций, следом за чем неудачно стартовала в отборе на ЧМ-2022. Перед этим поединком в активе «трёхцветных» три победы и ничья, которые принесли 10 очков и третью позицию. Неплохо сыграла линия атаки гостей, при этом пропускала национальная команда в каждом матче.

В 3 из 5 последних очных матчей «немецкая машина» выиграла. Лично я вижу, что немецкая команда понемногу набирает ход, что видно было уже месяц назад.

Считаю, что румынская команда в таком состоянии, тем более в Гамбурге, где очень неприветливые болельщики, не сумеет устоять. Предполагаю уверенный успех Ханса-Дитера Флика и его команды. Моя ставка – победа Германии + тотал больше 3.5 гола», — сказал Мостовой.

Прогноз Александра Мостового на матч Россия — Словакия.

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