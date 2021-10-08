Кипр — Хорватия: ставка Романа Павлюченко на матч отборочного турнира ЧМ-2022 8 октября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на отборочный матч чемпионата мира Кипр — Хорватия.



Ставка: победа Хорватии с форой (-1.5) за 1.85.



«Киприоты хорошо провели весенний отрезок и заработали четыре балла, пусть и забили лишь однажды в ворота Словении (1:0). Осенью игра кардинально изменилась и, как итог, три поражения абсолютно по делу. Даже скромной Мальте (0:3) они позволили отличиться трижды.



По моему мнению, в этой паре всё очевидно и какой-то сенсации ждать не стоит. Кипр мог побороться за чудо, однако сам упустил в начале сентября свой шанс. Вряд ли за месяц произошёл резкий прогресс.



Хорваты изначально были главными претендентами на первое место, но вынуждены делить эту строчку с Россией, с которой сыграли месяц назад 0:0. Со Словакией (1:0) тоже было достаточно много проблем и удалось реализовать один из немногочисленных моментов, зато в ворота Словении (3:0) отгрузили трёшку.



Думаю, что гости на классе заберут викторию, тем более мотивация запредельная. Сегодня нужно побеждать и уходить в отрыв от конкурентов, так что рисковать и садиться в оборону после забитого гола команда не станет, а побежит и дальше забивать», — сказал Павлюченко.

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