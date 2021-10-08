Россия — Словакия: беспроигрышная ставка 1000 рублей к игре отбора ЧМ-2022
Поделиться
Сегодня, 8 октября, в 21:45 по московскому времени начнётся матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Словакии. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.
Забери свой бонус в три простых шага:
1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.
2. Пройди полную идентификацию.
3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей.
Комментарии
- 8 октября 2021
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
08:00
- 7 октября 2021
-
21:00
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:46
-
10:00
-
09:28
- 6 октября 2021
-
20:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
Партнерский контент