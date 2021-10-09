Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер: прогноз Николая Валуева на бой

Известный в прошлом боксёр Николай Валуев дал прогноз на бой Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер.

Ставка: победа Фьюри за 1.32.

«Уайлдер будет пробовать забрать свой пояс, но Фьюри к этому готов. Психологически он находится гораздо выше, чем Уайлдер. Уайлдеру нужно будет находить и предъявлять козыри своему оппоненту не только в виде своих пушечных ударов, которыми он обладает. Думаю, что у него должна быть напористая техника, чего мы не можем сказать о его прошлом бое. Ему нужно будет многое сделать из того, чего он не делал до сегодняшнего дня.



Тайсон Фьюри всё это прекрасно понимает. Он набрал вес, чтобы ещё мощнее выглядеть перед своим оппонентом. При этом, думаю, он не потерял свою пластичность. Ему можно действовать вторым номером как чемпиону – пускай Уайлдер кому-то что-то доказывает. Но любой пропущенный удар закончится победной серией.



Сложно предположить, какую тактику выберет Уайлдер. Скорее всего, она должна быть наступательной, дабы все уверились в том, что прошлый проигрыш всего лишь случайность. Посмотрим, сумеет ли Деонтей реализовать этот план. Но он показал свою психологическую несостоятельность, поэтому и проиграл прошлый бой. В психологическом плане очень сложно изменить себя в столь зрелом возрасте, поэтому предполагаю, что здесь ничего не поменяется.



Мне кажется, что Тайсон Фьюри должен одержать победу в этом бою. Давайте посмотрим этот замечательный поединок, где очень сложно сказать, кому в итоге поднимут руку вверх судьи. Именно психология и филигранная техника будут решать всё».