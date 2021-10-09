«Авангард» — «Спартак»: ставка Максима Лебедева с коэффициентом 3.88 на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Авангард» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 3.88.

«В первую очередь надо понять, насколько серьёзен у «Авангарда» игровой спад. В том, что он есть, сомневаться уже не приходится. «Ястребы», что называется, «сгоняли порожняком» на выезде, причём все три соперника не были из разряда топ. Примечательно, что двух из трёх соперников «Авангард» совсем скоро будет принимать на своём льду, вот тут всё и станет предельно ясно.



Пока же можно констатировать, что «Авангард» сентябрьский должен сжирать «Спартак» со шнурками и без соли. А вот у «Авангарда» октябрьского это может не получиться, даже несмотря на ставшую родной площадку в Балашихе. Особенно с учётом того, что фактор своего поля в этой паре не работает от слова «совсем». И соперники упоённо метелят друг друга именно в гостях.



Именно этот факт и текущее состояние «Авангарда» заставляют пойти меня на достаточно нелогичный прогноз. А именно предложить гостевую победу «Спартака», который в принципе сейчас выглядит весьма достойно, равных соперников гоняет в хвост и в гриву и точно хочет отыграться за «сухое» поражение от тех же ястребов, датированное 21 сентября.



Итак, нелогичная и в чём-то даже удивительная победа красно-белых. С совсем ничтожным тоталом и минимальным преимуществом победителя в счёте. Зато — в основное время».