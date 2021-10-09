Андорра — Англия: прогноз Эдуарда Мора на матч квалификации ЧМ-2022

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Андорра — Англия.

Ставка: победа Англии с форой (-3.5) за 2.01.

«Англия фактически гарантировала первое место в группе, потому что уже сыграла со своими главными конкурентами (поляками), взяв 4 очка. Подопечные Саутгейта пропускали как раз только от Польши: 1:1 и 2:1. С остальными соперниками англичане разделывались легко, много забивали и вообще не пропускали.



По сравнению с чемпионатом Европы Англия почти не изменила состав. Линия нападения и полузащиты почти та же. А вот в обороне по причине травм были вызваны новые игроки. Для сборной важна ротация, чтобы выходящие на поле (особенно против «карликов») сохраняли мотивацию.



Андорра играет хорошо, только когда соперник зажат или закрепощён, долго не может открыть счёт. Но в грядущем матче Англия вряд ли будет волноваться, так как первое место у неё в кармане. Думаю, что и владеть мячом, и создавать моментов Англия в этой игре будет гораздо больше обычного. По той причине, что в команде большая конкуренция, волноваться по поводу счёта им не стоит.



Андорра играет в своём стиле, как правило, до первого гола держит счёт. Но противопоставить Англии будет нечего, кроме бешеного настроя.



Моя ставка — Ф2 (-3.5). Англия уже несколько раз забивала 4 мяча, при этом не пропуская. Думаю, что с Андоррой будет то же самое: гости забьют 4-5 голов и не пропустят».