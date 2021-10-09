Фьюри — Уайлдер 3: время начала боя по московскому времени, где смотреть онлайн бой

В ночь на 10 октября мск в Лас-Вегасе (США) пройдёт бой между чемпионом WBC в тяжёлом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира в тяжёлом дивизионе Деонтеем Уайлдером. Это уже третья их встреча в ринге. В прямом эфире в России бой покажет телеканал «РЕН ТВ». Начало трансляции онлайн — в 04:45 мск.
По мнению букмекеров, фаворит боя — Тайсон Фьюри. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.42. Это примерно 67% вероятности. Поставить на Уайлдера можно за 3.00 (30%). На ничью предлагают коэффициент 22.00 (4%).
Поставить на ТБ 7.5 раунда в бою можно с коэффициентом 1.72. На то, что бой завершится до этой отметки, можно сделать ставку за 2.06.
В первом поединке Фьюри и Уайлдера зафиксировали ничью, а во втором бою Тайсон Фьюри нокаутировал соперника в 7-м раунде.
Какой канал покажет бой Фьюри — Уайлдер?
- 9 октября 2021
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:45
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 8 октября 2021
-
20:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00