«Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Москва — «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» за 5.65.

«ЦСКА даже в своём нынешнем – далеко не совершенном — состоянии показал мастер-класс по загону «Динамо» за Можай. Причём мастер-класс этот показывал никитинский ЦСКА, всё было по лекалам бывшего наставника, а вишенкой на торте стала игра Андронова, который просто-напросто съел Щипачева. И тут оказалось, что, кроме него, у бело-голубых давать стране угля некому.



Другое дело, что у «Северстали» нет своего Андронова и её в течение нескольких сезонов не тренировал Игорь Никитин. Понятно, что «Динамо» может проиграть и «Магнитке», и ЦСКА, поскольку один из них монстр в настоящем времени, а второй одновременно в прошедшем и в потенциале. А что может противопоставить маленькая гордая птичка под названием «Северсталь»?



А ведь что-то противопоставляла все предыдущие годы, включая те, когда «Динамо» по головам шло за своими Кубками Гагарина. Причём противопоставляло настолько, что если из статистики личных встреч убрать последний плей-офф, сыгранный нынешней весной, то у Череповца будет преимущество по количеству побед в междусобойчиках. Представляете?



И у меня прямо-таки свербит сделать нестандартный прогноз. Потому что бог любит троицу. Потому что «Динамо» не любит играть против «Северстали». Поэтому я рискну поставить на минимальную победу гостей в основное время.



И пусть меня за это настигнет заслуженная кара бело-голубой торсиды».

Прогноз Максима Лебедева на матч «Авангард» — «Спартак».