«Авангард» — «Спартак»: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ в Балашихе

Журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Спартак».
Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.99.
«Действующий обладатель Кубка Гагарина начал сезон безобразно даже с учётом больших кадровых изменений, которые команда претерпела в межсезонье. Четыре поражения в последних пяти матчах и промежуточное седьмое место в Восточной конференции — свидетельство очевидного кризиса. Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов недавно заявил о том, что у клубного менеджмента есть план Б.
Однако пока никаких даже косметических мер, не говоря уже о радикальных шагах, сделано не было. Видимо, расчёт на то, что главный тренер Боб Хартли сможет найти выход из трудной ситуации.
«Спартак» в нынешнем чемпионате выступает по интересной схеме — неизменно уступает статусным соперникам и по максимуму берёт очки в матчах с середняками и аутсайдерами. Дома красно-белые уступили и «Авангарду» (1:3). Но неприятная тенденция рано или поздно должна закончиться. Даже в матчах, которые закончились поражениями, спартаковцы смотрелись достойно. Особенно здорово им удаются первые периоды. Против соперника, который с выезда возвращается просевшим морально и без единого набранного очка, шансы есть. «Спартак» не проиграет в основное время».
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