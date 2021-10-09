Фьюри — Уайлдер: прогноз Дениса Лебедева на бой

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев дал прогноз на бой Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, который состоится 10 октября в Лас-Вегасе.

Ставка: победа Тайсона Фьюри за 1.35.

«Практически уверен в победе Тайсона Фьюри, в этом бою буду болеть за него. Он не уступает Деонтею Уайлдеру по технике. В профессиональном боксе большую роль играет характер. Уайлдер уже психологически надломлен, думаю, он не сможет правильно настроиться на этот поединок.



Я видел его прошлый бой, он уже выходил на ринг проигравшим. Фьюри психологически устойчивее в несколько раз. Англичане всегда были сильны в этом плане. Психология – уже полдела», — отметил Лебедев.

Какой канал покажет бой Фьюри — Уайлдер в прямом эфире?

Прогноз Александра Емельяненко на бой Фьюри — Уайлдер.