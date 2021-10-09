Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер: прогноз Энтони Джошуа на бой 10 октября

Известный боксёр Энтони Джошуа дал прогноз на бой Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, который состоится 10 октября в Лас-Вегасе.

Ставка: победа Деонтея Уайлдера за 3.85.

«Если бы мне нужно было выбирать одного из них… Честно говоря, не знаю, меня это не слишком волнует. Но раз уж вы задали этот вопрос, давайте я остановлюсь на Уайлдере, потому что, как мне кажется, он просто одержим этим реваншем.



Кажется, он в самом деле сосредоточен на выполнении цели. Сосредоточенный человек — это опасный человек, а Уайлдер сосредоточен на успехе. Возможно, Уайлдер победит решением. Но, надеюсь, до этого не дойдёт. Должен быть нокаут. Один из них нокаутирует другого», — сказал Джошуа.

Где смотреть бой Фьюри — Уайлдер?

Прогноз Александра Емельяненко на бой Фьюри — Уайлдер.