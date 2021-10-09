Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер: прогноз Евгения Тищенко на бой

Чемпион мира по боксу по версии WBC International в первом тяжёлом весе Евгений Тищенко дал прогноз на бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, который состоится 10 октября в Лас-Вегасе.
Ставка: победа Тайсона Фьюри за 1.35.
«Тайсон Фьюри снова победит Деонтея Уайлдера. Он добился уверенной победы во второй встрече. На мой взгляд, Фьюри подходит к этому поединку в ранге явного фаворита. Думаю, и ментально, и психологически, и в плане бокса Фьюри сильнее. Там довольно крутой вечер, в рамках которого состоится ряд интересных поединков, я с радостью посмотрю за ним», — отметил Тищенко.
Первый бой Фьюри и Уайлдера состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Второй поединок прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
По какому каналу покажут бой Фьюри — Уайлдер?
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