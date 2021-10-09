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«Куньлунь» — ЦСКА: прогноз Анатолия Емелина на матч КХЛ

«Куньлунь» — ЦСКА: прогноз Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Известный тренер Анатолий Емелин дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-2) за 1.95.

«ЦСКА отдал очень много сил сенсационной победе над «Динамо». Но «Куньлуню» от этого не легче. Армейцы, как говорится, потренируются «на кошках» — звёзды красно-синих понимают, что в Мытищах будет лучший шанс на завершение сухой серии, на возвращение к топ-уровню собственной игры в нападении.

Ведь номинальные лидеры ЦСКА выглядят пока далеко не лучшим образом. В среду судьбу дерби в пользу вице-чемпионов решил 41-летний Попов. Григоренко, Слепышев, Плотников, Сошников до сих пор буксуют. Так что мотивация у них, на горе «Куньлуню», будет хоть куда. Жду 4-5 заброшенных шайб и уверенной победы гостей».

Прогноз Максима Лебедева на матч «Авангард» — «Спартак».

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