«Куньлунь» — ЦСКА: прогноз Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Известный тренер Анатолий Емелин дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА с форой (-2) за 1.95.
«ЦСКА отдал очень много сил сенсационной победе над «Динамо». Но «Куньлуню» от этого не легче. Армейцы, как говорится, потренируются «на кошках» — звёзды красно-синих понимают, что в Мытищах будет лучший шанс на завершение сухой серии, на возвращение к топ-уровню собственной игры в нападении.
Ведь номинальные лидеры ЦСКА выглядят пока далеко не лучшим образом. В среду судьбу дерби в пользу вице-чемпионов решил 41-летний Попов. Григоренко, Слепышев, Плотников, Сошников до сих пор буксуют. Так что мотивация у них, на горе «Куньлуню», будет хоть куда. Жду 4-5 заброшенных шайб и уверенной победы гостей».
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