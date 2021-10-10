«Салават Юлаев» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — СКА.

Ставка: победа «Салавата» в основное время за 2.25.

«Дожили! Базовый клуб сборной, возглавляемый ещё вчера главным тренером сборной, весь обвешанный фарм-клубами и молодёжными командами, как барбоска блохами, включая два неофициальных в КХЛ, ждёт, как мессию, форварда, не попавшего в «Торонто». А по нынешним временам не попасть в «Торонто» в переводе на русский, это приблизительно то же самое, что после Нового года не попасть в ангарский «Ермак», где в декабре традиционно заканчиваются все деньги. И всё прогрессивное человечество ломает голову над вопросом, как этому самому «Ермаку» удаётся раз за разом с помощью своей ДЮСШ, кувалды и какой-то матери доползать до конца регулярного чемпионата ВХЛ, вместо того, чтобы к чёртовой матери сняться, отмучившись самому и прекратив мучить своих болельщиков.



В общем, деградация СКА как топ-клуба налицо, что прекрасно доказал казахстанский «Барыс», в предыдущем туре расписавший питерцев под хохлому, то есть, «всухую». И на питерском фоне «Салават», умучивший поникший «Йокерит» и умучившийся при этом сам, выглядит прямо-таки отличником боевой и политической подготовки, хоть и своих проблем сейчас у уфимцев – вагон и маленькая тележка. Тем более, что свежий опыт укрощения армейцев у «Салавата» имеется. И если уж «хмурые башкиры» сумели схарчить СКА в Санкт-Петербурге, то уж дома как-нибудь не подавятся.



Мой прогноз: домашняя победа «Салавата» в «низовом матче», с минимальным преимуществом в счёте, но зато в основное время. Как и в Питере».