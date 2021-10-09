Финляндия — Украина: прогноз Константина Генича на матч квалификации ЧМ-2022

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Финляндия — Украина в квалификации ЧМ-2022.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.60.

«Очень любопытная встреча пройдёт в Хельсинки на «Олимпийском» стадионе. Украинцы пока что идут вровень с финнами — у них по 5 очков. Здесь далеко убежала сборная Франции. Главная задача для остальных — занять второе место. У Украины ни одной победы, ни одного поражения — 5 ничьих. Не исключено, что и в этой встрече будет ничья. Так было в первой встрече между командами в Киеве — 1:1. Может быть, и здесь при минимуме моментов, плотной, тесной игре победителя команды не выявят.



Учитывая, что по дополнительным показателям Украина выше, Финляндии придётся чуть рисковать. Если Украина сыграет так, как она умеет, навязав сопернику неприятный, вязкий футбол, то может не уступить. Не должно здесь быть большого количества моментов и забитых мячей. Уж больно много стоит на кону. Если Украина выиграет, то убежит от основного конкурента, и наоборот. Ничья по большому счёту ничего не даст командам. Очень многое будет зависеть от нюансов. Кто допустит ошибку, кто ею воспользуется…



Мой прогноз — «тотал меньше 2.5 мяча» за 1.60».

Прогноз Максима Калиниченко на матч Финляндия — Украина.