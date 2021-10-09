Молдавия — Дания: прогноз Константина Генича на матч отбора ЧМ-2022

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Молдавия — Дания в квалификации ЧМ-2022.

Ставка: тотал Дании во втором тайме больше, чем в первом за 1.97.

«Датчане — одна из немногих команд, которая идёт без потерь, она ещё ни одного мяча не пропустила, а забила 22. И сейчас, конечно, Дания в полном порядке. В первой встрече на «Паркене» датчане победили молдаван — 8:0. Здесь, я так думаю, такого разгрома не будет. У Дании серьёзное преимущество над конкурентами — 7 очков везёт Шотландии, 8 — Израилю. Про другие команды даже не говорю.



Понятно, что Дания выиграет и, скорее всего, не пропустит. Можно было бы взять сухую победу за 1.4 или через меньше 4.5 мяча. Но тоже коэффициент не очень большой. Молдавия, как мне кажется, понимает, что может нарваться на 0:8. Этого бы не хотелось. Она вряд ли полезет с открытым забралом на лидера группы. Молдавия сейчас ассоциируется с «Шерифом», правда, в его составе молдаван почти нет. Дания тоже вряд ли сразу понесётся.



Если выбирать ставку с более-менее нормальным коэффициентом, то я бы остановился на варианте «тотал Дании во втором тайме больше, чем в первом». Коэффициент — 1.97. Может быть, в первом тайме молдаване продержатся, а на второй силёнок не хватит».

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