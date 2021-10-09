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Фьюри — Уайлдер: прогноз Александра Емельяненко на бой 10.10.2021

Фьюри — Уайлдер: прогноз Александра Емельяненко на бой 10.10.2021
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на бой Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, который состоится 10 октября в Лас-Вегасе.

Ставка: победа Тайсона Фьюри за 1.55.

«Тайсон проявил себя здорово в двух прошлых поединках против Уайлдера. Он меня поражает своей несуразной техникой, но я восхищаюсь им. Ведь к нему не так-то просто подобраться, нанести какой-то урон. Уайлдер, казалось, крут, но даже он не способен с этим справиться.

Фьюри чётко знает свой план и следует ему. Он не подпускает соперника, не даёт тому работать в полную мощь, а сам выбрасывает хорошие комбинации. И обратите внимание, Фьюри никогда не стоит на месте. Постоянно двигается вприпрыжку, не даёт по себе попасть. Думаю, что он так и останется для американца непобедимым оппонентом».

Какой канал покажет бой Фьюри — Уайлдер?

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