Испания — Франция: смотреть онлайн, прямой эфир, по какому каналу покажут матч

10 октября в Милане (Италия) состоится матч финала Лиги наций Испания — Франция. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение французам: поставить на победу подопечных Дидье Дешама в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.64. Успех испанцев оценён экспертами в 3.12. Ставки на ничью принимаются за 3.28.



Эксперты сомневаются, что матч Испания — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.40. Гол французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.



Итоговый успех Испании оценён в 2.03, а успех Франции — в 1.79.

Прогноз Максима Калиниченко на матч Испания — Франция.