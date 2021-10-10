Италия — Бельгия: где будет трансляция, во сколько начало матча, какой канал покажет
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10 октября в Турине (Италия) состоится матч за третье место Лиги наций Италия — Бельгия. Начало игры — в 16:00 мск.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Со второго тайма показ начнёт «Матч ТВ».
Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех бельгийцев оценён экспертами в 3.34. Ставки на ничью принимаются за 3.38.
Эксперты не уверены, что матч Италия — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.78, на пенальти — за 2.45.
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