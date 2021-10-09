Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер: прогноз Вадима Тихомирова на бой в Лас-Вегасе

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер в тяжёлом весе, на кону которого стоит чемпионский титул по версии WBC.

Ставка: победа Фьюри по очкам за 3.74.

«На нас надвигается третий бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Давая прогноз на этот бой, мне хочется поговорить о том, что букмекеры, как мне кажется, немного недооценивают Уайлдера. Коэффициент 3.30, который дают на его победу, мне кажется неоправданно завышенным. Я всё-таки думаю, что шансов у него чуть побольше. Несправедливо забывают, что в первом поединке Уайлдер уронил Фьюри, и это было похоже на глубокий нокаут. То, что Фьюри поднялся, многие воспринимают как подвиг, как одно из главных украшений в истории бокса.



Тайсон Фьюри ментально очень нестабильный боксёр – мы не можем предполагать, как прошла его подготовка, что он позволял себе лишнего, как он перенёс коронавирус, в какой форме он подойдёт к этому бою. Тайсон Фьюри – человек-сюрприз, хоть люди из его зала и говорят, что он очень дисциплинированный и очень вдумчиво подходит к подготовке.



Я бы не стал говорить, что у Уайлдера нет шансов в этом бою. Тем не менее ставить на него слишком рискованно — Фьюри понимает, как с ним боксировать, как его побеждать. Я рискнул бы поставить на победу Тайсона Фьюри по очкам. Эта ставка кажется мне наиболее перспективной».

Прогноз Александра Емельяненко на бой Фьюри — Уайлдер.