«Салават Юлаев» — СКА: прогноз Сергея Гимаева на матч КХЛ
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Экс-хоккеист «Динамо», «Салавата Юлаева» и ЦСКА Сергей Гимаев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — СКА.
Ставка: победа «Салавата Юлаева» + тотал меньше 5.5 гола за 3.60.
«Первую встречу «Салават Юлаев» выиграл со счётом 4:2, имея полный контроль по ходу игры. Те две заброшенные шайбы СКА больше получились спонтанными. Я думаю, что выиграет «Салават Юлаев» при тотал меньше 5.5.
Мы все привыкли, что «Салават Юлаев» здорово играет в нападении, но в этом году он ещё и здорово играет в обороне – один из лидеров по пропущенным шайбам. СКА здорово играет в атаке, но есть проблемы с реализацией. Обе команды хорошо играют в обороне, здорово действуют вратари, поэтому голов будет мало».
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