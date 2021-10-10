Италия — Бельгия: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги наций

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Италия — Бельгия.
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.01.
«Обе команды были достойны финала, но уступили. Итальянцы получили красную карточку, бельгийцы вообще вели 2:0. Матч за третье место особой ценности не имеет, поэтому можно задействовать резервы, дать игровую практику тем, кто не выходит в старте в своих клубах.
С одной стороны, все будут стараться себя проявить. А с другой – те навыки, которые отрабатываются в обороне, могут быть потеряны.
Играют две очень сильные команды, которые могут забивать и вообще играют красиво. Я не вижу фаворита, но вижу, что здесь должно быть много голов и угловых. При этом мало фолов и мало жёлтых, без красной карточки.
Моя ставка – ТБ 2.5 гола».
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