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Италия — Бельгия: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги наций

Италия — Бельгия: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги наций
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Италия — Бельгия.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.01.

«Обе команды были достойны финала, но уступили. Итальянцы получили красную карточку, бельгийцы вообще вели 2:0. Матч за третье место особой ценности не имеет, поэтому можно задействовать резервы, дать игровую практику тем, кто не выходит в старте в своих клубах.

С одной стороны, все будут стараться себя проявить. А с другой – те навыки, которые отрабатываются в обороне, могут быть потеряны.

Играют две очень сильные команды, которые могут забивать и вообще играют красиво. Я не вижу фаворита, но вижу, что здесь должно быть много голов и угловых. При этом мало фолов и мало жёлтых, без красной карточки.

Моя ставка – ТБ 2.5 гола».

Где смотреть матч Италия — Бельгия?

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