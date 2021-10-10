Испания — Франция: прогноз Александра Вишневского на финальный матч Лиги наций

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч финала Лиги наций Испания — Франция.

Ставка: Франция не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 2.00.

«Если сравнить все четыре команды, которые играли в полуфиналах Лиги наций, то Испания была на порядок хуже, чем Бельгия и Франция. Италия в тот день провалила матч, в частности, вратарь Доннарумма, у которого просто тряслись руки. Его освистывали зрители за то, что он ушёл из «Милана». Его волнение передалось команде. Ещё и опытный Кьеллини подвёл команду, получив удаление.



Сейчас я снова буду ставить против Испании. У меня по-прежнему нет оптимизма по отношению к команде Луиса Энрике. Я думаю, что здесь можно поставить на то, что Франция не проиграет при тотале больше 1.5 мяча.



В последних шести матчах сборная Франции и пропускает, и при этом не проигрывает. Каждый раз либо результативные ничьи или победы. С такой атакой, как Гризманн, Мбаппе, Бензема, верить в голы Франции вполне логично. Франция один гол забьёт, а потом ещё один гол забьёт кто-то ещё. Либо французы на контратаке, или Испания, которой может снова повезти. Мне кажется, лучший результат, которого может добиться Испания, — это ничья.



Наиболее вероятные исходы финала Лиги наций — 1:1, 2:1, 3:1, 2:0 в пользу Франции. Я буду болеть за то, чтобы мой прогноз не сбылся, буду болеть за любимую мною Испанию, но сейчас французы на порядок сильнее, пока у Испании есть проблемы во всех линиях, в частности, и на позиции нападающего, которого попросту нет. Хотя Ферран Торрес очень хорошо провёл матч и воспользовался своими моментами.



Но если бы на его месте был Жерар Морено, то я был бы спокоен и оптимистичен по отношению к Испании. При всём уважении, если сравнивать Торреса с Мбаппе, Гризманном, Бензема, то понятно, что атакующий потенциал у команд разный. Средняя линия у Франции впечатляющая. В общем, мне кажется, что Франция сильнее, и именно она выиграет трофей».

Где смотреть матч Испания — Франция?

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