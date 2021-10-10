Испания — Франция: прогноз Эдуарда Мора на финал Лиги наций

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Испания — Франция.
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.78.
«Мы видим, что все команды, которые участвовали в полуфиналах, подошли серьёзно к этому турниру. Составы у всех были основные, игры были очень интересные. Борьба шла до конца. Это говорит о том, что турнир правильный.
И, естественно, финалисты подойдут со всей серьёзностью к предстоящему матчу. Так как уж очень много сил было приложено, чтобы до этого финала дойти.
Долгое время две эти страны – Испания и Франция – были ведущими футбольными державами. Их немного «подвинули» с небосклона, естественно, им хочется напомнить, что именно они лучшие.
Игра будет упёртой, Испания будет владеть мячом, Франция – больше обороняться и контратаковать за счёт очень сильных исполнителей впереди.
Как сыграют? Не рискну предположить, кто именно победит. Но знаю одно – голов много не будет. Ставки высоки. Испания забивает мало, но отлично владеет мячом».
Где покажут матч Испания — Франция?
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